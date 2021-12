Norne Securities hever kursmål etter mandagens nyheter

Mandag avholdt Norsk Hydro sin kapitalmarkedsdag, hvilket resulterte i en kursoppgang på 2,7 prosent. Norne Securities er godt fornøyd med hva ledelsen presenterte, og gjentar nå sin kjøpsanbefaling på aksjen samtidig som kursmålet heves fra 76 til 77 kroner.

«Hydros kapitalmarkedsdag var preget av et økt forbedringsprogram og kommersielt ambisjonsmål innen 2025, et enda større fokus på bærekraft og økt utbytteutbetaling for 2021, noe som innebærer en attraktiv utbytteavkastning på 7-8 prosent», skriver Norne Securities i en oppdatering.

Selv om guidingen for kapitalutgifter for 2022-2025 var litt opp, mener Norne Securities at totalinntrykket fra kapitalmarkedsdagen var positivt.

Utbyttefokus

Et av de viktigste punktene som ble presentert mandag var styrets forslag om å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021 til aksjonærene, som en kombinasjon av ordinært utbytte og enten ekstraordinært utbytte, eller en kombinasjon av ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

– Vi satte oss en klar ambisjon i 2019 om å løfte lønnsomheten og fremme bærekraften etter flere år med svak utvikling, og jeg er glad for å se de gode resultatene vi har hatt på drift og økonomi i 2021, uttalte konsernsjef Hilde Merete Aasheim i forbindelse med presentasjonen.

I forrige uke sendte analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets ut en oversikt over sine favorittaksjer for desember. Norsk Hydro var en av aksjene han satset på.



Tirsdag omsettes aksjen for 64,80 kroner, ned 0,2 prosent.