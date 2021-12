Scana har inngått en aksjekjøpsavtale med en gruppe investorer, ledet av fond med Herkules Capital AS som rådgiver og minioritetsaksjonær, om å kjøpe 100 prosent av aksjene i PSW Holding I AS, som er morselskapet i PSW Group for 455 millioner kroner.

Kjøpesummen vil finansieres med en ny bankfasilitet på 100 millioner kroner, en selgerkreditt på inntil 47 millioner kroner, og det resterende gjennom utstedelse av nye aksjer.

For å finansiere transaksjonen og nødvendig arbeidskapital er Fearnley Securities og Sparebank 1 Markets tilretteleggere for en rettet emisjon med et bruttoproveny på 400-450 millioner kroner til kurs 1,40 kroner pr aksje. Det er mottatt forhåndstegninger for totalt 407 millioner kroner fra utvalgte investorer.

Herkules og minoritetsaksjonærene i PSW har forhåndstegnet for 91 millioner kroner ved å reinvestere deler av provenyet i transaksjonen og vil få full tildeling. Herkules har i tillegg garantert for tegninger for ytterligere 83 millioner kroner, mot en garantiprovisjon.

Perestroika AS har garantert for tegninger for 20 millioner, eksisterende aksjonærer har forhåndstegnet for 30 millioner kroner, Spiralen holding AS har forhåndstegnet for 12 millioner kroner og ledelse og ansatte i Scana og PSW har forhåndstegnet seg for et samlet beløp på 19 millioner kroner. Videre har utvalgte nye investorer forhåndstegnet seg for 152 millioner kroner og vil få full tildeling.

Transaksjonen forventes ferdigstilt i løpet av januar 2022, med forbehold om at alle betingelser blir oppfylt.