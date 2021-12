Enova deler ut totalt 1 milliard til tre industriprosjekter der hydrogen er klimaløsningen i samtlige prosjekter. Midlene fordeler seg slik:

Yara får inntil 283 millioner kroner.

Tizir Titanium & Iron får inntil 261 millioner kroner.

Horisont Energi får inntil 482 millioner kroner.

– Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova har Enova støttet prosjekter innen hydrogen med totalt 1,6 milliarder kroner i 2021.

Det vil utløse over to milliarder i investeringer fra næringslivet.

17.12.2021 Intervju med konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara, som akkurat har fått beskjeden om at selskapet får 283,25 millioner av Enova for å bygge ut grønn hydrogenproduksjon på Herøya for å lage grønn ammoniakk.

Prosjektene som får støtte Yara skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel basert på fornybar kraft og hydrogen produsert ved vannelektrolyse, i stedet for fra naturgass som i dag. Prosjektet vil gjennomføres ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn.

Tizir skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal lede fram til bruk av hydrogen i stedet for kull til forreduksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal. Gjennom prosjektet vil det utvikles ny teknologi som gjør at Tizir i fremtiden kan bygge et fullskala-anlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen.

Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest i Finnmark. Prosjektet vil ta i bruk ny og energieffektiv teknologi og gjennomføres av et fellesforetak som skal etableres sammen med Equinor og Vår Energi. Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporteres til et fremtidige karbonlager Polaris for permanent deponering.



Prosjektene til Tizir og Horisont Energi innstilles også som norske bidrag til IPCEI Hydrogen. Det er en felles-europeisk strategisk satsing for å bygge opp samlede europeiske verdikjeder for hydrogen.

– Enova har jobbet med prosjekter inn mot IPCEI Hydrogen i ett år. Vi er svært glade for at vi nå kan annonsere at disse to prosjektene innstilles til støtte gjennom ordningen, og at vi kan være med å løfte den felles-europeiske satsingen, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Det er for alle tre prosjektene en forutsetning at støtten godkjennes av ESA, før den endelig kan deles ut av Enova.