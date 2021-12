Agilyx går på børs i New York

Agilyx-aksjen vil tirsdag bli tatt opp til handel på OTCQX Best Market i New York under tickeren AGXXF, ifølge en melding tirsdag.

«Agilyx har et betydelig fotavtrykk i USA både når det gjelder drift, ansatte og partnere. Vi opplever regelmessig sterk interesse fra amerikanske investorer og ser frem til bredere rekkevidde», kommenterer konsernsjef Tom Stedman.

Videre forblir selskapet fokusert på sin intensjon om en notering på hovedlisten på Oslo Børs, som tidligere kommunisert.