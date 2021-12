Førstelinjen i Skive er tilbake i produksjon

Etter en vellykket oppgradering og igangkjøring er førstelinjen til Quantafuels Skive-anlegg tilbake i produksjon. Det har blitt matet plast inn i produksjonslinjen med høy belastning og målet for proof-of-concept rundt slutten av året opprettholdes, ifølge en oppdatering fra selskapet.

Anlegget utvikler seg dermed i henhold til planen, som kommunisert i tredjekvartalsrapporten, og i oppdateringen 8. desember. Det meldes også om at det nyinstallerte utstyret fungerer som ventet, men at det for tiden foretas noe reparasjonsarbeid med shredderen, som behandler innkommende plastråstoff.

Alle fire linjene i Skive er identiske, og proof-of-concept er knyttet til å kjøre én av linjene med kommersiell plast med høy belastning over lengre tid.

– Som forventet er det nye utstyret nå i drift, og de normale oppstartsutfordringene ved overgang fra installasjon, gjennom igangkjøring og i drift, løses på en utmerket måte, sier Quantafuels driftsdirektør Terje Eiken.

2022-målet for Skive er prosessering av 12.000 tonn plast, og året skal avsluttes med en kjøringshastighet på 20.000 tonn pr. år som tidligere kommunisert. Anslått CAPEX på 610 millioner kroner er uendret.