Kraftig nedgang – solgte våpen for 1.221 milliarder kroner

Salget av amerikansk forsvarsmateriell til utenlandske nasjoner falt med 21 prosent til 138 milliarder dollar, cirka 1.221 milliarder kroner, i det siste regnskapsåret, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet, melder Reuters. «»

Regnskapsåret ble avsluttet 30. september, men salgstallene ble først publisert onsdag. Salget inkluderte blant annet AH-64E Apache-helikoptre for 3,5 milliarder dollar til Australia og CH-53K helikoptre for 3,4 milliarder dollar til Israel.

Forrige regnskapsår beløp salget seg til 175 milliarder dollar.

Nedgangen skyldes blant annet at Biden-administrasjonen har trappet ned salget av forsvarsmateriell til Saudi Arabia. I tillegg var det et engangssalg av jagerfly og missiler som kom under Trump-administrasjonen, og trakk totalen kraftig opp. Blant annet ble det solgt 63 F-35 jagerfly til Japan for 23 milliarder dollar i 2020.

Salget i 2021 fordelte seg slik: amerikanske forsvarsselskaper solgte for 103 milliarder dollar, ned 17 prosent, mens salg gjennom amerikanske myndigheter gikk ned med 31 prosent til 34,8 milliarder dollar.