Scana-kjøpet gjør eget oppkjøp

Scana meldte nylig om kjøpet av samtlige aksjer i PSW Holding I, morselskapet i PSW Group, for 455 millioner kroner. Nå opplyser selskapet at PSW-selskapet PSW Power & Automation har inngått en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Trans Construction, basert på en egenkapitalverdi på 25 millioner kroner.

Dette kjøpet er imidlertid betinget av en tilfredsstillende due diligence, opplyses det. Denne ventes sluttført innen utgangen av januar.

Trans Construction omtales som et engineering-selskap med spesialisering innen design og produksjon av E-House-moduler til maritim industri, offshoreindustrien og landbasert industri.

«Oppkjøpet danner også grunnlag for økte markedsandeler innen modulbaserte enheter for batterisystemer, hydrogen kraftsystemer, landstrømsystemer og E-house- moduler for offshore wind», heter det.