Kamato, et selskap eid av Helge Simonnes, styremedlem i Havyard Group, har blitt tildelt like over 84.000 aksjer som utbytte i dag.

Aksjene kostet 14 kroner pr. aksje, hvilket gir en totalsum på 1,1 millioner kroner.

Etter å ha mottatt aksjene eier Kamato rett under 140.000 aksjer i selskapet.