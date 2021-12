Quantafuel har inngått en avtale med Midas Group AS om å kjøpe resterende 50 prosent av aksjene i Quantafuel UK Ltd, Quantafuel Sunderland Limited og Quantafuel Cheshire Limited. Etter avtalen eier Quantafuel ASA 100 prosent av de tre britiske selskapene.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

Transaksjonsverdien skal betales i kontanter eller aksjer etter Quantafuels valg, delt i tre prestasjonsbaserte transjer knyttet til Proof-of-Concept i Skive og etablering av nye anlegg i Storbritannia, med en samlet verdi på opptil 51,5 millioner kroner. Videre beholder Midas en opsjon på å delta i de to første Quantafuel-anleggene i Storbritannia med opptil fem prosent, og Quantafuel beholder muligheten til å ansette Midas Group i en konsulentfunksjon

– Dette er et viktig skritt for oss. Vi ser et sterkt potensial i det britiske markedet og ser frem til å bidra til den sirkulære økonomien og bidra til å forbedre Storbritannias resirkuleringsrater for plast. Vi er takknemlige for den aktive støtten fra vår langsiktige partner Midas Group som sammen med oss har brakt Quantafuel UK til sin nåværende posisjon, sier Quantafuels administrerende direktør Lars Rosenløv i en kommentar.

Quantafuels styrenestleder Oscar Spieler annonserte samtidig i en annen melding at han ville gå av fra sin stilling i selskapet, for å unngå interessekonflikt med sitt nye investeringsselskap.