Fagforeningene som representerer papirarbeidere, ledere og elektrikere hadde på forhånd varslet at de ville gå til streik dersom de ikke ble enige med ledelsen om ny lønn og arbeidsvilkår innen den gamle avtalen utløp 31. desember.

Fagforeningene i UPMs tremasse-, papir- og biodrivstoffvirksomheter hevder at selskapet ønsker å diktere de nye vilkårene fremfor å forhandle. Til sammen representerer de tre fagforeningene 2.900 ansatte i UPM.

Streiken vil bli avsluttet 22. januar med mindre man kommer til enighet før den tid.

Antti Viljakainen i det finske analyseselskapet Inderes sier til Reuters at UPM må forvente at kostnadene ved streiken vil bli minst dobbelt så store som etter en streik i 2020. Da stengte UPMs tremasse- og papirfabrikker i to uker, mens kryssfiner- og tømmerfabrikkene holdt stengte i fire, og UPM estimerte kostnadene til å bli på til sammen 30 millioner euro.

UPMs «lokale» rival Stora Enso inngikk allerede i oktober en omfattende bedriftsavtale med selskapets fagforeninger.

Stengte ned to fabrikker

I høst kom det også frem at UPM skal stenge ned to store papirfabrikker – en i Finland og en i Frankrike.

Magasinfabrikken UPM som ligger i finske Rauma og hadde en kapasitet på 265.000 tonn. Nedstengningen ble gjennomført før utgangen av året og 179 ansatte mistet arbeidsplassen sin.

– Dette er magasinpapir som er i direkte konkurranse med Saugbrugs i Halden, sa Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til Finansavisen i september.



På Norske Skog Saugbrugs jobber det450 personer, fordelt på tre papirmaskiner. Den samlede produksjonen i Halden er på 485.000 tonn.

– Papirmarkedet er mindre enn for ti år siden, så hver maskin som nå stenges ned betyr relativt sett mer. Innen magasinpapir står den finske fabrikken for mellom 6 og 7 prosent av den samlede kapasiteten i Europa, så dette er en betydelig nedstengning, sa Norske Skog-sjefen.