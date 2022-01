Ber Yara stoppe handel med Hviterussland

Hun mener at Yara på den måten er med på å opprettholde Lukasjenko-regimet, skriver VG.

– Yara bidrar nå med penger som regimet trenger for å overleve, og for å fortsette å undertrykke sitt folk. Vi ber Yara stoppe støtten til regimet og være på parti med det fremtidige demokratiske Hviterussland, skriver opposisjonslederen i Hviterussland til VG.

Tikhanovskaja, som leder motstandskampen mot den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko fra sitt eksil i nabolandet Litauen, møtte i august Yaras toppsjef Svein Tore Holsether i Oslo.

Hun ba da ham om at Yara frøs samarbeidet med det statseide selskapet Belaruskali, som leverer kalium til Yaras gjødselproduksjon.

Holsether lovet å ta en avgjørelse innen desember, og ifølge Tikhanovskaja har Yara nå bestemt seg for å fortsette samarbeidet.

Det bekreftes av Yaras kommunikasjonssjef Kristin Nordal, som i en epost til avisen skriver at de har fortsatt samarbeidet for å «bidra til å bedre situasjonen for de ansatte ved Belaruskali».

Staten eier 36,2 prosent av aksjene i Yara, pluss at Statens pensjonsfond Innland eier 7,1 prosent.

