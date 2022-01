Bergen Carbon Solutions har virkelig tatt av på Oslo Børs den seneste tiden. Særlig gikk aksjen som en kule rett før jul – mye på grunn av at selskapet nå vil trappe opp produksjonen etter et teknologisk gjennombrudd i produksjonen av karbonnanofiber.

«Det er ganske ekstremt», sa Fearnley-analytiker Øystein Vaagen til Finansavisen da nyheten først ble kjent. Om alt klaffer mente han aksjen kunne gå til 190 kroner – en oppside på over 220 prosent fra en sluttkurs på 59 kroner den gangen.

Siden da har Bergen Carbon Solutions steget videre til 80 kroner aksjen, og tirsdag kom Fearnley Securities med en offisiell kursmålsoppjustering på selskapet. Vaagen er meget positiv til aksjen, og oppjusterer kursmålet til 120 kroner fra tidligere 75 kroner pr. aksje – og opprettholder kjøp.

Det impliserer en oppside på 50 prosent – det til tross for at aksjen har skutt nær 170 prosent siden starten av oktober.

Mer enn dobler mål

Bergen Carbon Solutions vil blant annet øke sine produksjonsvolumer av karbonnanofibre (CNF) til 410 tonn innen 2024 – hvilket Fearnleys noterer er et 110 prosent høyere mål enn tidligere.

«Det er ganske betydelig sammenlignet med det man så for seg. Det selskapet kommer med her er langt over det vi forventet – du får nå mest sannsynlig en bedring i både omsetning og tilbakebetaling på investeringene», sa Vaagen da nyheten ble kjent.

«Noen av de store kundene vi har som mål å betjene i fremtiden vil ikke bare kreve store mengder CNF, men også høy forsyningssikkerhet. Teknologien vår er skalerbar, og vi kan nå akselerere veksten vår og mer enn doble produksjonskapasiteten innen 2024 sammenlignet med vår opprinnelige plan. Med lavere capex og opex tror vi dette vil styrke vår konkurranseposisjon», sa Jan Sagmo, adm. direktør i Bergen Carbon Solutions i børsmeldingen.

Blir «bull case»

Fearnley mener fortsatt at aksjen kan gå til 190 kroner, men legger dette frem som et «bull case» der alt må gå på skinner. Dette er lite trolig mener meglerhuset, og havner dermed på 120 kroner aksjen som sitt kursmål.

De mener triggere fremover vil være ferdigstillelse av forhåndsprosjektering, nyheter rundt intensjonsavtaler og potensiell tildeling av statlig støtte. «Bigger is better», er beskjeden fra meglerhuset.