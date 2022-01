Kongsberg Gruppen vil kjøpe aksjer for flere hundre millioner

Kongsberg Gruppen har gitt DNB Markets et mandat for kjøp av Kongsberg-aksjer til selskapets 2022-aksjeprogram for ansatte. Tilbakekjøpsbeløpet vil bestemmes av tegningen, men vil ikke overstige 320 millioner kroner. I en børsmelding fremgår det at mandatet vil være gyldig fra 25. mars 2022.

Kongsberg Gruppen har også gitt Danske Bank et mandat for kjøp av Kongsberg-aksjer for 9,1 millioner kroner knyttet til en langtidsincentivordning for ledende ansatte. Aksjene vil kjøpes inn i perioden 11. februar til 25. februar 2022.