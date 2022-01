Risikerer nye kostnadssprekker

Karbonfangst- og lagringsprosjektet Langskip risikerer ytterligere kostnadsøkninger og tidsplanen kan ryke, fremgår det av dokumenter Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

Da den nye regjeringen kom med sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 i november fremkom det at prosjektet pr da hadde overskredet budsjett med nærmere 1 milliard.

I en epost 16. desember videreformidler Norcems bærekraftsdirektør Per Brevik til Olje- og energidepartementet et varsel fra leverandørbedriften Aker Carbon Capture: «Gitt den generelle utviklingen i Europa med covid-19-viruset, inkludert omicronvarianten og de nye covid-19-restriksjonene i Norge for å begrense omikronsmitten, vurderer kontraktøren at det er høy risiko for forsinkelser og økte kostnader som en direkte følge av covid-19-pandemien,» skriver prosjektansvarlig Thomas Haugan i Aker Solutions på vegne av Aker Carbon Capture til Norcem i et brev datert dagen før, ifølge DN.

Brevik sier til DN at han ikke per i dag kan uttale seg om omfanget av mulige nye kostnadsoverskridelser eller forsinkelser.

Tredjepartsrevisjon

Departement og Gassnova har tatt initiativ til at det blir gjort en tredjepartsrevisjon av prosjektet.

Før jul ble det gjennomført en revisjon med fokus på organisering og rutiner. Nå i januar vil det bli gjennomført en revisjon med fokus på kostnadsestimatene og -oppfølgingen og ikke minst tidsplanen. Begge rapportene skal leveres til departementet i siste halvdel av februar, sier Brevik.

Aker Carbon Capture understreker på sin side at det fortsatt dreier seg om «potensielle» konsekvenser. Aker Carbon Captures leveranser til Brevik-prosjektet følger planen, og selskapet har ikke registrert betydelige negative forstyrrelser for prosjektet på grunn av den siste nedstengningen før jul, sier Ivar Simensen, som er kommunikasjonsdirektør for selskapet.