To av fire linjer i produksjon på Skive-anlegget

To av fire produksjonslinjer på Skive-anlegget er pr. mandag i drift for Quantafuel, og selskapet rapporterer at nivået på produksjonen kvalifiserer for Proof of Concept (POC), opplyses det i en børsmelding.

«Vi er sikre på at PoC vil bli nådd snart, og jeg er glad for å se at vår andre linje som aldri har vært i drift så langt er i stand til å produsere med samme høye belastning som den første linjen gjorde i desember. Den siste utviklingen etter snuoperasjonen ser lovende ut til tross for noen få, men ikke uvanlige, oppstartsutfordringer», sier Quantafuel-sjef Lars Rosenløv.

Tidligere i desember rapporterte selskapet om at linjene var i produksjonsmodus og målsatte POC rundt årsslutt 2021.

«Vi jobber nå med finjusteringer og mindre justeringer. Skive-teamet gjør det bra, og vi er alle spente på de kommende dagene og ukene», kommenterer Quantafuels driftsdirektør Terje Eiken mandag.