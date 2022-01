Nordic Mining har sikret den første finansieringsbiten for Engebø-prosjektet

Nordic Mining har sikret første del av egenkapitalfinansieringen for Engebø-prosjektet gjennom en lokal gruppe Sunnfjord-investorer, ledet av to av Engineering, Procurement and Construction-partnerne (EPC) for prosjektet, ifølge en melding tirsdag.

Egenkapitalinnskuddet på 132,5 millioner kroner er strukturert som et lån med konverteringsrett til aksjer i Nordic Mining.

Konvertibellånet vil ved konvertering bidra som en del av egenkapitalen for prosjektfinansieringspakken, som er forventet å være rundt 250 millioner dollar og omfatter gjeld, egenkapital og potensiell hybridkapital eller royalty.

Selskapet jobber for tiden med å vurdere flere finansieringsstrukturer og tar sikte på å fullføre finansieringen i løpet av første halvdel av 2022.