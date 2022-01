En ny resultatsesong nærmer seg, og i onsdagens morgenrapport posisjonerer DNB Markets seg for Yara-rapporten 8. februar ved å høyne kursmålet fra 550 til 575 kroner.

Samtidig gjentar meglerhuset, som også har Yara i sin anbefalte Oslo Børs-portefølje, følgelig sin kjøpsanbefaling.

– Økt inntjening skal inn i kursen

Analytiker Niclas Gehin ser for seg et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1,1 milliarder dollar i fjerde kvartal, og ligger dermed over konsensus på 1,0 milliarder dollar. Han venter ellers et resultat pr. aksje (EPS) på 2,33 dollar, mot konsensus på 2,26 dollar.

«Før rapporten har vi, i hovedsak på grunnlag av de høyere gjødselprisene, løftet estimert EPS for 2022 fra 4,60 til 8,60 dollar. Selv om vi i vår verdsettelse legger til grunn en mer normalisert inntjening igjen fra 2023 og videre fremover, venter vi at den høyere inntjening vi ser for 2022 etterhvert vil bli reflektert i kursen», heter det i rapporten.

Med et kursmål på 575 kroner ligger DNB Markets eksempelvis 50 kroner over Nordea Markets, som sist uke tok opp sitt kursmål fra 500 til 525 kroner etter å ha høynet sine resultatestimater med 30 prosent de kommende to årene.

– Marginene kan øke betydelig

For inneværende år ligger analytiker Hans-Erik Jacobsen inne med en EPS på 6,32 dollar, mens han neste år ser for seg 5,73 dollar.

Til sammenligning tjente Yara i 2017 og 2018 rundt 1,70 dollar pr. aksje, mot rundt 3,10 dollar pr. aksje i 2019 og 2020.

«Gitt de lave lagerbeholdningene og det svake salget i andre halvår i fjor, tror vi marginene kan øke betydelig til våren, når både etterspørselen etter gjødsel er på sitt sesongmessige høyeste og etterspørselen etter gass faller», skrev Jacobsen.

Yara stiger 2,5 prosent til 468,10 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag. DNB Markets ser altså en oppside på 22-23 prosent fra dagens nivåer, Nordea Markets 12-13 prosent.