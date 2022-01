Yara signerer avtale om fossilfri gjødsel

Yara har signert en kommersiell avtale med landbrukskooperativet Lantmännen om å lansere fossilfri gjødsel til landbruket, ifølge en melding torsdag.

Gjødselen vil bli produsert av Yara og markedsført av Lantmännen i Sverige fra 2023.

Den fossilfrie gjødselen vil ha 80 til 90 prosent lavere karbonavtrykk enn gjødsel produsert med naturgass. Yara planlegger flere prosjekter for grønn ammoniakk, både i Norge, Nederland og Australia. Disse vil utgjøre fundamentet for videre produksjon av grønn mineralgjødsel og også for Yaras satsing på ren ammoniakk til andre markeder, ifølge meldingen.

Videre opplyses det at Yara og Lantmännen også har andre samarbeidsprosjekter med fokus på å minske klimaeffekten av landbruket – disse omfatter blant annet gjødslingsstrategier, innovative jordbruksmetoder og bruk av digitale verktøy – og alle bidrar til omstillingen til et lavkarbon-landbruk og til en mer bærekraftig matvarekjede.