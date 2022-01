Etter flere år med vurderinger har EU-kommisjonen bestemt seg for å avvise fusjonen mellom de to sørkoreanske verftsgigantene Hyundai Heavy Industries (HHI) og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Planen om at HHI skulle kjøpe opp DSME for 1,8 milliarder dollar ble kjent i november 2019 .

Avvisningen bunner i at EU mener HHIs oppkjøp av DSME vil gi verftskonsernet en for stor andel av markedet, kommisjonen har lagt særlig vekt på markedet for bygging av store LNG-skip.

– LNG bidrar til diversifiseringen av Europas energimiks og bidrar til å øke energisikkerheten. Fusjonen mellom HHI og DSME ville ha ført til en dominerende posisjon på det globale markedet for bygging av store LNG-fartøyer som det er betydelig etterspørsel etter fra europeiske transportører, sier Margrethe Vestager, EU-kommissær med ansvar for konkurransepolitikk, i en uttalelse.



– Gitt at det ikke ble fremsatt noen tiltak for å bøte på konkurransesituasjonen, ville fusjonen ha ført til færre leverandører og høyere priser for store skip som frakter LNG. Derfor avviser vi fusjonen, sier Vestager.

Kommisjonen påpekte at nybyggmarkedet for LNG-skip de seneste fem årene er blitt verdsatt til 40 milliarder euro, og at europeiske redere representerer 50 prosent av ordrene. Dersom de to verftene skulle få slå seg sammen ville de ifølge kommisjonen fått en markedsandel i LNG-markedet på 60 prosent. Et marked de allerede er store i, og har tatt økende andel i hver for seg de seneste ti årene.

Ifølge bransjeavisen Tradewinds vurderer HHI å klage på avgjørelsen, og sier kommisjonen har misforstått konkurransesituasjonen i markedet.

Konkurransemyndighetene i Singapore, Kina og Kasakhstan har tidligere gitt grønt lys for fusjonen, mens godkjenning fra Japan og Sør Korea ennå ikke har kommet med sine godkjenninger.