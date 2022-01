Vard bygger fiskebåt til en halv mrd.

Vard har allerede levert et fiskefartøy til Nergård Havfiske og har ett under bygging. Nå bestiller Nergård et tredje.

Verftsgruppen skal bygge en 80 meter lang hekktråler med en prislapp på i overkant av 500 millioner kroner.

KONTRAKTSSIGNERING: T.v. salgssjef Torgeir Folland i Vard og styreleder Tommy Torvanger i Nergård Havfiske. Foto: VARD

– Å beholde aktivitetene lokalt i det maritime klusteret og å støtte norsk veftsindustri har vært en av ambisjonene våre når vi nå returnerer til Vard for tredje gang, sier styreleder Tommy Torvanger i Nergård Havfiske i en pressemelding.

Avansert tråler

Skroget til fisketråleren bygges ved Vard Braila i Romania, mens det skal utstyres i Brattvåg. Planlagt levering er i 2023.

Designet på båten er utviklet av Vard i Ålesund, i nært samarbeid med kunden, for å møte de strengeste krav til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlige operasjoner.

Skipet vil også ha det siste av teknologisk utstyr om bord.

Det utstyres med en tank for levende fisk, en avansert «fiskefabrikk» og høy lastekapasitet for både kjølt og frossen fisk.

Vard Electro vil levere sitt SeaQ-system for broløsningen, strøm og automasjon, mens Seaonics vil levere vinsjer og kraner.