Pareto høyner i Norske Skog – ser saftig oppside

Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på Norske Skog fra 60 til 70 kroner og opprettholder kjøpsanbefaling, går det frem av en oppdatering tirsdag.

Med stramt marked for publikasjonspapir, og stigende priser som mer enn kompenserer økte råvare- og energikostnader har meglerhuset oppjustert sine estimater for 2021 og 2022, mens estimatene for 2023 er lite endret.

Norske Skog stiger marginalt til 41,20 kroner på Oslo Børs tirsdag formiddag, og Pareto ser dermed en oppside på 70 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)