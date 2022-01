Norsk Hydro avvikler bedriftsforsamlingen

Norsk Hydro har inngått avtale med fagforeningene om å avvikle bedriftsforsamlingen i selskapet, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen om avvikling som er inngått mellom fagforeningene og Norsk Hydro er betinget av godkjennelse i selskapets ordinære generalforsamling i mai.

Forutsatt at avtalen godkjennes av generalforsamlingen, økes antall ansattrepresentanter i styret i Norsk Hydro fra tre til fire. Samtidig etableres ansatterepresentasjon i Hydro Aluminium AS og Hydro Energi AS.

(TDN Direkt)