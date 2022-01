FREY



Det norske batteri selskapet Freyr Battery steg kraftig i før-handel etter å ha offentligjort planer om å samarbeide med teknologiselskapet Honeywell. Samarbeidet skal hjelpe å utvikle smarte energi-lagrings muligheter både for kommersielt og industrielt bruk.

Honeywells teknologitilbud inkluderer integrert automasjon, feltinstrumentering og sikkerhetsintegrasjon. i tillegg vil Honeywell kjøpe 19 gigawattimer med battericeller produsert av Freyr fra og med 2023.

Honeywell, som har forpliktet seg til å oppnå karbonnøytralitet i sine operasjoner og anlegg innen 2035, sa at arbeidet med FREYR bygger på dets innsats for å redusere drivhusgassintensiteten til sine egne operasjoner og anlegg, og for å utvikle produkter for å hjelpe kundene med å møte deres egne miljø- og sosiale mål.

FREYR-aksjen, som stengte tirsdag på $8,65, var nylig opp 10,5% til $9,56 i førmarkedshandel.