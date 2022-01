Tekna Holding flytter pulverproduksjon til Frankrike

Tekna Holding vil konsolidere all pulverproduksjonen innen Additive Manufacturing i Europa i et nytt anlegg i Pont-de-Veyle, øst i Frankrike, ifølge en melding fredag.

Bygningen på 8.000 kvadratmeter er designet for å inneholde opptil 1.500 tonn produksjonskapasitet av pulver, og er for tiden planlagt for produksjon av nikkel, aluminium- og titanpulver for Additive Manufacturing-segmentet.

Med det nye anlegget i Frankrike og det nylig annonserte anlegget i Canada vil Tekna ha plass til å øke produksjonskapasiteten med omtrent 2.500 tonn pulver årlig. Leieavtalen i Frankrike begynner i januar 2022 og kommer med en mulighet for oppsigelse etter seks måneder, og påfølgende hvert tredje år.

Tekna har opsjon på å utvide det utleide arealet til 33.000 kvadratmeter.

(TDN Direkt)