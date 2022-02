Kutter 1.500 lederstillinger i omfattende restrukturering

Unilever kutter hele 1.500 lederstillinger i en omfattende restrukturering som allerede har vart i ett år.

Industrikonsernet Unilever skal kutte 1.500 lederstillinger i en restruktureringsprosess for å lette på aksjonærenes bekymring rundt situasjonen fremover, ifølge en uttalelse tirsdag, melder Reuters.

Konsernet, som blant annet produserer Dove såpe og Magnum iskrem, har rundt 149.000 ansatte globalt, og restruktureringsprosessen skal blant annet gi fem nye ulike divisjoner i skjønnhet og velvære, personlig pleie, hjemmepleie, ernæring og iskrem.

Omstillingen har allerede vart i rundt ett år og ligner på den hovedkonkurrenten Procter & Gamble gjennomførte for tre år siden, da det opprettet seks lignende divisjoner i sin største reorganisering på to tiår.

«Ved å gå over til fem kategori-divisjoner vil vi være med lydhøre for forbrukertrender og nye produktgrupper», sier Unilevers konsernsjef Alan Jope.



Det siste året har vært trøblete for Unilever og i forrige uke ble oppkjøpsplanene av GlaxoSmithKlines, som er en helsevirksomhet verdsatt til 50 milliarder pund, droppet. Oppkjøpsforslaget har blitt kritisert av flere investorer i selskapet for å være en for kostbar og risikabel transaksjon.

Unilever påpeker at det ikke forventer at noen fabrikkansatte vil bli påvirket av restruktureringen.