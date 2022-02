Lockheed Martin leverer

Lockheed Martin fikk et resultat på 7,47 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2021, mot 6,38 dollar pr. aksje i samme kvartal året før, ifølge en melding fra selskapet.



Resultatet var ventet til 7,15 dollar, ifølge estimater innhentet av Refinitiv.



Lockheed hadde en omsetning på 17,73 milliarder dollar i kvartalet. Til sammenligning fikk selskapet en omsetning på 17,0 milliarder i samme periode året før, mens det var ventet en omsetning på 17,66 milliarder dollar.



For 2022 venter selskapet en omsetning på rundt 66 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 26,70 dollar, mot en ventet omsetning på 66,3 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 26,28 dollar.

TDN Direkt