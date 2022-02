Ansetter ny toppsjef

Ole Falk Hansen tiltrer stillingen som konsernsjef i Nekkar fra 1. juli 2022, opplyses det i en melding fra selskapet onsdag kveld.

Falk Hansen er tidligere toppsjef i ryggsekkselskapet Bekkmann. Han overtar rollen fra Preben Liltved, som har sittet som midlertidig konsernsjef siden oktober 2020.

– Jeg gleder meg til å ta del i Nekkars strategiske reise fremover. Det å kunne tilby bærekraftige og innovative løsninger til både eksisterende og nye industrier motiverer meg stort, uttalte Falk Hansen.



Styreleder i Nekkar, Trym Skeie, forteller i meldingen at de har lenge prøvd å få Falk Nilsen med på laget og er glad for at han har takket ja til stillingen.

– Ole bringer med seg verdifull kunnskap og erfaring innen ledelse, finans, strategi og forretningsutvikling. I tillegg har han solid forståelse for sjøbasert industri, kjernen i det Nekkar driver med, sa Skeie.