Yara har signert kontrakt med Linde Engineering for bygging og levering av et 24 MW demonstrasjonsanlegg for produksjon av grønt hydrogen ved Yaras ammoniakkanlegg i Herøya Industripark i Porsgrunn, går det frem av en melding fredag.

Prosjektet skal gjennomføres ved vannelektrolyse som skal produsere grønt hydrogen. Det vil delvis erstatte den hydrokarbonbaserte hydrogenproduksjonen ved Yaras anlegg, ved hjelp av PEM-teknologi.

Anlegget vil ha en årlig kapasitet på rundt 10.000 kilo hydrogen pr. dag, og vil gi nok hydrogen til å produsere 20.500 tonn ammoniakk pr. år, fremkommer det.

Ifølge pressemeldingen vil ITM Power vil levere en 24 MW PEM-elektrolysør til anlegget. Elektrolysøren ventes levert i fjerde kvartal 2022.

