Oppjusterer kursmål på Norske Skog

Carnegie oppjusterer sitt kursmål på Norske Skog til 80 kroner, fra 70 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge en analyse fredag.

Meglerhuset venter at selskapets ebitda i fjerde kvartal 2021 doblet seg til 230 millioner kroner sammenlignet med foregående kvartal.

Videre tror analytikerne i Carnegie at en økning i materialkostnaden vil bli mer enn utlignet av høyere papirpriser.

Meglerhuset skriver i analysen at papirmarkedet er stramt, og at en rekke nedleggelser, høye energipriser og den finske streiken bidrar til det stramme markedet. Meglerhuset har økt sine ebitda-estimater for 2022 og 2023 med henholdsvis 56 og 3 prosent.

(TDN Direkt)