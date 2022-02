Scana utvider ledelsen og kan dermed kunngjøre at Oddbjørn Haukøy har takket ja til stillingen som kommersiell direktør. Haukøy starter allerede i selskapet 1. februar 2022, fremgår det i en børsmelding fredag ettermiddag.

Oddbjørn Haukøy var en av grunnleggerne i PSW Group og siden 2012 har han vært adm. direktør. Denne rollen vil Haukøy fortsette å ha i kombinasjon med den nye rollen som kommersiell direktør i Scana.

– Jeg er svært fornøyd med å få Oddbjørn Haukøy med på laget som vår kommersiell direktør. Jeg føler meg trygg på at han med sin bakgrunn vil bli et verdifullt medlem av vår ledergruppe, og bringe verdifull kompetanse inn i dagens selskap. Haukøy vil også være en viktig ressurs for å videreutvikle Scanas porteføljeselskaper, sier konsernsjef Styrk Bekkenes i Scana i en børsmelding.

I meldingen sier Haukøy at han ser frem til å utvikle et sterkt industriselskap med hovedsete på Vestlandet. Scana er en utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri.

– Vi ønsker også å ta en aktiv rolle i konsolideringer i vår bransje, der vi ser muligheter for gode og spennende oppkjøp, sier han.