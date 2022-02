Aker Carbon Capture har inngått en ikke-eksklusiv samarbeidsavtale med Altera Infrastructure og Höegh LNG for å utforske mulighetene for en full verdikjede for (CCUS) karbonfangst, utnyttelse og lagring, opplyses det i en børsmelding.

Partene vil samarbeide om å tilby «Carbon Capture as a Service» til industrielle anlegg.

(TDN Direkt)