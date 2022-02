Norne vraker kjøpsanbefalingen – halverer kursmålet på Green Energy Group

Norne Securities nedgraderer Green Energy Group (GEG), tidligere Seabird Exploration, fra en kjøpsanbefaling til en holdanbefaling og kutter kursmålet fra 7 til 3 kroner.

Emisjon

I midten av januar hentet seismikkselskapet 30 millioner kroner i frisk kapital etter utstedelse av 14 millioner nye aksjer. Tegningskursen i emisjonen ble satt til 2,25 kroner pr. aksje.

«Selv om den siste emisjonen vil forbedre den finansielle likviditeten i GEG, er ikke nettoprovenyet på USD 3,4 millioner et betydelig beløp, og det kan være behov for en ny emisjon i løpet av noen måneder dersom seismikkmarkedet forblir svakt eller selskapet ikke klarer å finne en kjøper for fartøyet Petrel Explorer», skriver Norne Securities i en oppdatering.

Samtidig ser tallknuserne et potensial i aksjen som kan bli realisert gjennom oppkjøp og fusjoner. Risk/reward på dagens kursnivå beskrives som «balansert», noe som gjør at aksjen får en hold-anbefaling.

Strategisk gjennomgang

Onsdag i forrige uke ble det kjent at styret i Green Energy Group vil sette i gang en strategisk gjennomgang for å utforske alle tilgjengelige alternativer for å maksimere aksjonærverdiene i selskapet, noe som førte til at aksjen gikk opp 17,2 prosent til 2,59 kroner.

I desember meldte Green Energy Group at Gunnar Jansen går av som adm. direktør. Han ble midlertidig erstattet av driftsdirektør Finn Atle Hamre.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 2,64 kroner, ned 0,4 prosent.