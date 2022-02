DNB kutter kursmål igjen

Etter et analytikerbytte endte DNB Markets opp med et kursmål på 25 kroner for Vow sent i fjor – ned fra tidligere 39 kroner. Nå har meglerhuset redusert kursmålet ytterligere, ifølge TDN Direkt.

Det nye kursmålet er på 21 kroner.

Samtidig gjentar meglerhuset en hold-anbefaling.

Vow-aksjen har hittil i 2022 falt drøyt 15 prosent til 19,80 kroner. Kursen ligger dessuten rundt 50 prosent under nivåene for 12 måneder siden.

Svak ordreinngang

I sin nye oppdatering forklarer DNB Markets det lavere kursmålet med at Vows ordreinngang innen landbasert har vært svak, utenom kontrakten i Follum. Dette var også en årsak til analytiker Martin Hoang Nguyens vraking av kjøpsanbefaling og kursmålsnedjustering i november.

Meglerhuset fremhever imidlertid også at Vows virksomhet for cruiseprosjekter fortsetter å levere gode resultater, men konkluderer med at begge segmenter må levere for å rettferdiggjøre dagens aksjekurs, ifølge TDN Direkt.