Kjempehopp etter fransk milliontilskudd

Det har ikke vært noen suksess på børs for Norske Skogs australske miljøsatsing Circa Group siden selskapet ble notert på Euronext Growth i mars 2021.

Noe av det skyldes en kraftig budsjettsprekk og utsatt oppstart av nøkkelprosjektet ReSolute i nærheten av Carling i Frankrike, som varslet i midten av oktober i fjor. Da ble aksjen sendt ned nær 30 prosent på børs.

Tirsdag steg Circa Group 8,4 prosent etter at franske myndigheter har tildelt selskapet om lag 82 millioner kroner til utviklingen av ReSolute-fabrikken.

– I tillegg til at det er viktig å få finansiering, foretar de franske myndighetene en grundig tildelingsprosess, så vi opplever tildelingen av et såpass høyt beløp som et kvalitetstegn for ReSolute-prosjektet, sier finansdirektør Tone Leivestad i Circa Group.

Støtten er en del av France Relance-programmet, et initiativ som omfatter 100 milliarder euro for å relansere den franske økonomien og hjelpe landet tilbake på beina etter pandemien, ifølge børsmeldingen.

Avgjørende finansiering

Støtten er svært viktig for Circa Group, som har utviklet og tatt patent på en ny metode for produksjon av miljøvennlige biokjemikalier og løsemidler i kommersiell skala.

Etter at bioteknologiselskapet i oktober meldte at kostnadene på biokjemiprosjektet ville øke fra snaut 32 til 50-55 millioner euro og oppstarten ville forsinkes til tredje kvartal 2023, mente Pareto Securities at det var et klart finansieringsbehov – og til og med risiko for en emisjon.