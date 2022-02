Borregaard økte omsetningen til 1.446 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 1.338 millioner i fjerde kvartal året før, og for hele 2021 økte omsetningen med 477 millioner kroner, til 5.805 millioner, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

BioSolutions bedret seg betydelig, mens BioMaterials og fine kjemikalier hadde litt svakere resultater.

Resultatet før skatt steg også med 13 millioner i fjerde kvartal, til 132 millioner kroner, og for hele 2021 økte resultatet før skatt med 76 prosent fra 2020, til 873 millioner kroner.

EBITDA endte på 263 millioner kroner, akkurat det samme som i fjerde kvartal året før. Valutapåvirkningen på EBIDTA var litt mer positiv, sammenlignet med fjerde kvartal 2020. EBITDA for hele 2021 økte til all-time high på 1.372 millioner kroner.

– Vi er fornøyde med den generelle sterke prestasjonen i 2021 drevet av økt spesialisering og den betydelige forbedringen i BioSolutions, sier adm. direktør Per A. Sørlie.

Styret foreslår også et ordinært utbytte på 2,75 kroner pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje, et totalt utbytte på 5,0 kroner pr. aksje.

Les hele kvartalsrapporten her.