Heller salt i såret på Quantafuel-eierne

Nylig solgte Bøhn seg ytterligere ned, og totalt har han solgt Quantafuel-aksjer for nærmere 90 millioner kroner.

Siterer Mark Twain

Da Quantafuel-aksjen skjøt fart utover sommeren for snart to år siden, etter først å ha halvert seg i kjølvannet av coronakrakket, ble Spetalen blant annet konfrontert med uttalelsene i Dagens Næringsliv. Investoren ønsket da ikke å kommentere aksjen.

Etter å ha falt litt tilbake utover høsten, gikk Quantafuel-aksjen i taket på nyåret i fjor. På sitt høyeste sto den rett i underkant av 80 kroner - en oppgang på nesten 300 prosent fra børsdebuten på 20 kroner ett år i forveien. I etterkant har derimot aksjen kollapset og mandag handlet den til 16 kroner.

«It is easier to fool people than to convince them that they have been fooled», skriver investor Øystein Stray Spetalen i det han siterer Mark Twain i en tekstmelding til Finansavisen mandag.

En norsk oversettelse vil være:

«Det er lettere å lure folk, enn å overbevise dem om at de er blitt lurt».

Svekket investortillit

Mye av grunnen til kursfallet er utsettelser og kostnadsoverskridelser ved Quantafuels petrokjemiske prosessanlegg i den danske byen Skive, hvor selskapet skal gjøre plast om til oljeprodukter. Den første meldingen om utsettelser ved anlegget kom under en uke etter børsdebuten, og Quantafuel har ennå ikke fått anlegget til å fungere som det skal.

Først var dette ventet i andre kvartal i fjor, før det ble utsatt til tredje kvartal. Quantafuel ventet deretter at anlegget ville være oppe å gå i midten av fjerde kvartal, men måtte igjen utsette til rundt årsslutt, samtidig som selskapet ikke utelukket at det vil strekke seg inn i første kvartal.

I slutten av forrige uke kunne Quantafuel melde at det var blitt prosessert mer enn 200 tonn plast på i alt to av fire produksjonslinjer ved Skive, men i helgen måtte anlegget stenge ned etter en mekanisk feil i brannkammeret på en av produksjonslinjene. Dermed ser det ut til at proof of concept blir utsatt igjen.