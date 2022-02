Nordic Mining snudde minus til pluss etter kapitalinnhenting

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Nordic Mining hadde ingen inntekter i fjerde kvartal, og beskjedne 0,2 millioner kroner i omsetning i hele 2021. Samtidig endte driftsresultatet på minus 15,9 millioner kroner, og på minus 60,7 millioner kroner for hele 2021, en forverring fra minus 42,5 millioner i 2020.

Resultatet før skatt ble derimot positivt for fjoråret, til tross for et tap på 19,3 millioner kroner i fjerde kvartal, og endte med et overskudd på 5,4 millioner kroner.

Selskapet hentet i februar i 2021 80 millioner kroner i en rettet emisjon og i januar i år hentet det 132,5 millioner kroner til Engebø Rutile og Garnet-prosjektet fra en lokal gruppe investorer fra Sunnfjord.

Les hele kvartalsrapporten her.