Resultatbedring for Yara

Yara rapporterer økt avkastning i fjerde kvartal ettersom høyere priser mer enn utlignet økte energikostnader. EBITDA eksklusive spesielle poster endte i kvartalet på 765 millioner dollar, opp fra 511 millioner dollar ett år tidligere.

– Yara leverer sterk kapitalavkastning i et volatilt marked, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 50 prosent. Vi foreslår et utbytte på 30 kroner pr. aksje til generalforsamlingen, som bringer vår totale kontantavkastning for 2021 til 58 kroner pr. aksje, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

Ifølge Infront var det på forhånd ventet en EBITDA eksklusive spesielle poster på 1.004 millioner dollar.

Nettoresultat i kvartalet ble 26 millioner dollar i minus, mot 246 millioner et år tidligere. Grunnen til minusresultatet er at Yara har tatt en nedskrivning på 250 millioner dollar, hvorav 232 millioner knytter seg til gruveprosjektet i Dallol i Etiopia.

«Yaras markedssituasjon er god, med høye nitrogenpriser som reflekterer både sterk etterspørsel og tilbudsknapphet. Imidlertid fortsetter høye og volatile naturgasspriser å være en utfordring for den europeiske nitrogenidustrien, noe som bidrar til bekymring for global matvaresikkerhet, i en situasjon med en allerede stram tilbudssituasjon for alle de viktigste næringsstoffene,» skriver Yara i kvartalsrapporten.

Yara (Mill. USD) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 5.032 2.925 Driftsresultat 148 210 Resultat før skatt 38 298 Resultat etter skatt −26 246



Saken oppdateres