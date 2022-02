Morgan Stanley senker kursmålet på Tomra

I løpet av den siste måneden har Tomra-aksjen falt nesten 30 prosent. Ifølge TDN Direkt velger Morgan Stanley å senke kursmålet på Tomra fra 600 til 486 kroner. Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 428,90 kroner, ned 1,1 prosent.

I begynnelsen av januar, da aksjen sto i 586 kroner, advarte Investtech mot Tomra. Analytiker Geir Linløkken mente aksjen hadde utløst et salgssignal fra to toppformasjoner etter at den brøt ned under det tidligere støttenivået ved 596 kroner. Shorten ble dekket inn på 533 kroner.

I slutten av desember meldte Tomra at Eva Sagemo vil ta over som finansdirektør etter Espen Gundersen.