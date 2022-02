Holsether i Yara: – Har sett stor volatilitet

Under Yaras fjerdekvartalspresentasjon tirsdag konstaterer konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara at de har sett stor volatilitet både i kostnader og markedspriser i løpet av kvartalet.

Presentasjonsmaterialet viser at de gjennomsnittlige ureaprisene er omtrent tre ganger så høye som de var for et år siden, mens de europeiske gassprisene er nesten seks ganger så høye.

– Våre realiserte priser har også økt sterkt, men ikke i samme grad som spotprisene. Dette skyldes både vanlige sesongvariasjoner, som følge av at ordreboken vår vanligvis er lengre om høsten, og at det under raske spotprisøkninger normalt tar litt tid før den reflekteres i alle relevante markeder og produkter, sier Holsether.

Et nøkkelpoeng, bemerker Holsether, er imidlertid at det handlede volumet på de høyeste prisnivåene har vært tynt som gjør at de publiserte prisene er høyere enn der majoriteten av handelen har foregått.

I Yaras kvartalsrapport fremkom det at nitrogenleveransene i Europa for første halvdel av sesongen 2021/22 er estimert til å være 17 prosent lavere enn året før.

– For nitrater leverte vi det meste av volumet i første del av fjerde kvartal, og leveringer i Europa har vært tregere i desember og januar, men er forventet å ta seg opp snart. Dette støttes videre av risikoen for produktmangel blant bønder grunnet utfordringer med forsyningskjeden, sier Holsether.

Yara International Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Svein Tore Holsether.

Selskapets norske fabrikker ligger i Porsgrunn og ved Glomfjord.

Ble listet på Oslo Børs i 2004 som følge av utskillelsen fra Norsk Hydro.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.

TDN Direkt