Ny rekord for Elkem

– Vi er glade for å kunne presentere det fjerde kvartal på rad med rekordresultat for Elkem i 2021, og vårt beste årsresultat noensinne. Elkem drar nytte av sterke kostnads- og markedsposisjoner systematisk bygget opp over tid gjennom kontinuerlig forbedring og bevisste strategiske valg, sier Elkem-sjef Helge Aasen i en kommentar.

– Resultatene våre er også et bevis til gode leveranser fra hele vårt globale team. Inn i 2022 fortsetter vi å se en sterk etterspørsel etter Elkems produkter, drevet av våre sterke markedsposisjon, fortsetter han.

Elkem hadde i fjerde kvartal inntekter på 10,4 milliarder kroner, en oppgang på 46 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Bunnlinjen endte på nesten 2 milliarder kroner. For hele fjoråret stoppet omsetningen på 33,7 milliarder kroner, mot 24,7 milliarder i 2020, og bunnlinjen på 4,6 milliarder, mot kun 239 millioner.

Styret foreslår et utbytte for 2021 på 3 kroner pr. aksje. Det tilsvarer 41 prosent av fjorårsresultatet.

Elkem (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 10.397 7.129 Driftsresultat 2.501 315 Resultat før skatt 2.538 279 Resultat etter skatt 1 974 113



