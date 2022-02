Norne anbefaler kjøp av Yara etter skuffende tall

Tirsdag presenterte Yara sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 7 prosent.

Norne Securities skriver i en oppdatering at fjerdekvartalstallene var skuffende. Etter å ha foretatt noen estimatendringer, og kuttet kursmålet fra 550 til 520 kroner, gjentar likevel analytiker Tomas Skeivys sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Nettoresultat endte på minus 26 millioner dollar, sammenlignet med et positivt resultat på 246 millioner for et år siden. Hovedgrunnen til det var at Yara tok 250 millioner dollar i nedskrivninger, hvorav 232 millioner dollar knytter seg til gruveprosjektet i Dallol, Etiopia.

«Den gode nyheten i rapporten var 30 kroner aksjen i foreslått utbytte, noe som tilsier en meget attraktiv avkastning på 6,9 prosent», skriver Skeivys.

Onsdag endte Yara-aksjen på 442,60 kroner etter en kursoppgang på 2,0 prosent.