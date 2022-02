Tjente mer i fjerde kvartal - foreslår utbytte

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Resultatsesongen fortsetter i full styrke, og denne gangen var det blant andre Fjordkrafts tur til å legge frem en oppdatering om hvordan fjerde kvartal 2021 gikk.

Selskapet fikk et nettoresultat på 87,6 millioner kroner, opp fra 73,6 millioner kroner i samme periode året før.

Netto omsetning falt imidlertid i kvartalet. I fjerde kvartal 2021 endte denne på 437,9 millioner kroner, litt ned fra 471,5 millioner kroner året før.

Styret i Fjordkraft foreslår et utbytte på 3,5 kroner for 2021.



Selskapet skriver ellers at det vil legge frem oppdaterte finansielle mål på kapitalmarkedsdagen den 6. april i år, ifølge kvartalspresentasjonen.

Fjordkraft (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Netto omsetning 437,9 471,5 Justert driftsresultat 140,8 167,7 Resultat før skatt 132,2 90,6 Resultat etter skatt 87,6 73,6

Resultatvarsel

Fjordkraft blir også i ulik grad påvirket av de ekstremt høye strømprisene. Tidligere i januar måtte selskapet oppdatere markedet om tingenes tilstand for fjerde kvartal.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i det nordiske kraftmarkedet, opplyste Fjordkraft at det ventet det nordiske segmentet ville oppnå et justert driftsresultat på minus 75 millioner kroner.

Dette var knyttet til tap på fastpriskontrakter på grunn av manglende evne til å fullt ut sikre disse effektivt i markedet.

Samtidig opplyste selskapet at alle virksomhetene – bortsett fra det nordiske segmentet – utviklet seg sterkt i fjerde kvartal 2021, og at selskapet ventet å bokføre et justert driftsresultat i området 130-140 millioner kroner.

Kvartalet endte imidlertid noe bedre enn hva Fjordkraft selv fryktet, og endte med et justert driftsresultat på 140,8 millioner, fra 167,7 millioner fra samme periode året før.