Kraftig inntektsvekst

Merkevarekonglomeratet Orkla la torsdag morgen frem kvartalstall som viste en topplinje på 14.027 millioner kroner, opp 11,1 prosent siden tilsvarende kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 13.532 millioner kroner.

Det justerte driftsresultatet endte på 1.871 millioner kroner, mot en forventning på 1.690 millioner kroner. På helårsbasis var det justerte driftsdriftsresultat på 6.145 millioner kroner, som er det høyeste noensinne.

– Orklas merkevarevirksomhet hadde god inntektsvekst i 2021. Vi foretok flere strategisk viktige oppkjøp og styrket våre posisjoner innen prioriterte vekstområder som plantebaserte produkter, forbrukerhelse og «Out of Home». Orkla har etablert en plattform for å skape bærekraftig, lønnsom vekst med god kontantstrøm som også muliggjør solid utbytte for våre aksjonærer i årene som kommer, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i børsmeldingen.

Mat drar lasset

Orklas merkevarevarevirksomhet oppnådde en inntektsvekst på 8,4 prosent i kvartalet, hvorav den organiske veksten utgjorde 5,5 prosent.

Samtidig ble Orkla rammet av betydelige prisøkninger på viktige innsatsfaktorer, samt økte energi- og fraktkostnader.

– Vi har fokusert på å kompensere de høye prisene på innsatsfaktorer med prisøkninger til kunde i kvartalet, men som følge av ytterligere prisøkninger på innsatsfaktorer vil det være nødvendig å justere prisene ytterligere i 2022, sier Semlitsch.

Orkla (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 14.027 12.622 Driftsresultat 1.783 1.105 Resultat før skatt 1.841 1.290 Resultat etter skatt 1.338 1.149



Rir strømprisen

Størst fremgang hadde Orkla Food Ingredients med en organisk omsetningsvekst på 16,1 prosent. Dette forretningsområdet hadde noe begrenset aktivitet i «Out of Home» -kanalen i fjerde kvartal i 2020 på grunn av pandemien.

Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Foods hadde organisk omsetningsvekst på henholdsvis 5,5 og 4,1 prosent i kvartalet. Forretningsområdene Orkla Consumer Investments og Orkla Care kunne imidlertid vise til negativ underliggende vekst på henholdsvis 5,7 og 1,2 prosent.

Høye strømpriser gjør at vannkraftproduksjonen i Hydro Power går som en kule. I fjerde kvartal var det justerte driftsresultat fra denne virksomheten på 415 millioner kroner, mot bare 25 millioner kroner i 2020.

«Økningen skyldes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal 2020. Lange perioder med lave temperaturer og høyt forbruk bidro til de høye kraftprisene», heter det i kvartalsrapporten.

Øker utbyttet

Helt nederst i regnskapet satt Orkla igjen med et overskudd på 1.338 millioner kroner, mot 1.149 millioner kroner i samme periode i 2020. Resultat før skatt var på 1.841 millioner kroner.

I fjor utgjorde resultatet pr. aksje 5,17 kroner, tilsvarende en økning på 2,6 prosent. Styret i Orkla har planer om å øke utbyttet for regnskapsåret 2021 med 25 øre til 3 kroner pr. aksje.

Det tilsvarer et samlet utbytte på 3 milliarder kroner til aksjonærene. Storaksjonær Stein Erik Hagen vil dermed få et Orkla-utbytte på 750 millioner kroner.