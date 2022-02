Nådde milliardmål som skal dobles innen 2025

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Volue økte omsetningen med 30 prosent i fjerde kvartal, til 312 millioner kroner. Justert EBITDA endte på 57 millioner kroner med en margin på 18 prosent, mot 54 millioner i samme periode året før.

Totalt for 2021 omsatte selskapet for 1.040 millioner kroner og basert på et vellykket fjorår løfter Volue den langsiktige inntektsambisjonen om å overstige 2 milliarder kroner i omsetning innen 2025.

– Vi leverte sterke økonomiske resultater i fjerde kvartal, med et energisegmentet som rapporterte 51 prosent inntektsvekst, drevet av ekstraordinær høy aktivitet. De årlige tilbakevendende inntektene (ARR) økte med 17 prosent fra fjerde kvartal i 2020 med en jevn vekst i nye SaaS-virksomheter på 35 prosent i samme periode, sier Trond Straume, adm. direktør i Volue.

– Jeg er spesielt glad for at vi klarte å overgå målet vårt på 1 milliard kroner i driftsinntekter og også fullføre integrasjonen av de oppkjøpte selskapene Likron og ProCom, legger han til.

I tillegg til 2 milliarder i omsetning har Volue også som mål å utvide aktiviteter utenfor Europa, fortsette å øke ARR-virksomheten og gjøre strategiske investeringer for skalerbar vekst.

