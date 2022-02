Hexagon Purus-sjefen gleder seg til neste uke

I morges meldte Hexagon Purus signering av en langsiktig bindende intensjonsavtale (LOI) for levering av batteripakker med samlet salgsverdi over avtalens løpetid estimert til 1 milliard dollar. 1. februar meldte selskapet at det var nominert til en kontrakt med verdi opptil 1,2 milliarder dollar.

– I store trekk er denne avtalen lik som den vi inngikk for to uker siden. Vi er valgt ut til å levere batterisystemer til serieproduksjon, og om det heter nominering eller intensjonsavtale er opp til kunden, sier konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus til TDN Direkt fredag.

Avtale med Hino

Mens den forrige avtalen gikk til en ikke-navngitt aktør, er dagens avtale en langsiktig bindende intensjonsavtale (LOI) med Hino Motors Manufacturing U.S – en kjøretøyprodusent eid av Toyota.

– Hino er et selskap som ikke er så godt kjent i Norge, men de er kjempestore i USA. Vi har samarbeidet med dem siden november 2020, og separat jobbet sammen med Toyota, så det kjennes veldig godt å få landet denne avtalen nå, sier Holum.

Hexagon Purus leverer både batterielektriske og hydrogenelektriske løsninger– men de to seneste kontraktene er innenfor batterisegmentet.

–Vi har troen på begge teknologier, og tilpasser valg av teknologi etter kundens behov og bruksmønster, sier Holum, men utdyper at det ikke er noen tvil om at teknologiutvikling innen batteri har kommet lenger. Kontrakter innen dette segmentet vil dermed flytte inntektsstrømmer frem for selskapet, sier han.

Holum legger imidlertid til at det blir lite volum fra disse kontraktene de første to årene. Den første produksjonen fra dagens kontrakt vil være i tredje kvartal 2022 om alt går etter planen - fra Hexagon Purus nye anlegg i Kelowna, Canada, som for tiden er under bygging. Serieproduksjonen vil starte i 2024.

Batteri og hydrogen

Holum sier selskapet pr nå satser like tungt på både batterielektriske og hydrogenelektriske løsninger, men sier at det for tiden jobbes spesielt mot hydrogenløsninger for distribusjon og hydrogenløsninger til busser – og at dette vil gi vind i seilene for selskapet i 2022.

– Her kan det ventes kontrakter i både 2022 og 2023 – og utover, sier Holum.

Også transportmoduler for hydrogen er et viktig marked for Hexagon Purus i tiden fremover, i takt med at det bygges ut infrastruktur for bruk av hydrogen på industrielle applikasjoner verden over.

– Dette er kjempespennende. Vi har hatt et år med masse aktivitet, og gleder oss til å rapportere resultater neste uke, sier han.

