Teco2030 har signert en strategisk samarbeidsavtale med Al Misehal Group i Saudi-Arabia, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Siktemålet for avtalen er et joint venture bygget for å bidra inn mot landets «Vision 2030», der det ultimate målet er nullutslipp innen 2060.

Målet: Nullutslipp i 2060

Partene tror grønn hydrogen vil spille en nøkkelrolle for å oppnå FNs bærekraftsmål, og planen er å bli en ledende leverandør av utslippsfrie, hydrogenbaserte brenselsceller i regionen.

Brenselcellene vil bli produsert på Teco-fabrikken i Narvik, mens brenselcellemoduler på 400 kW senere vil bli fremstilt på en egnet beliggenhet i Saudi-Arabia. Videre vil en full salgs- og markedsføringsavdeling etableres i regionen.

– Dette er en viktig milepæl for å oppnå nullutslipp i 2060, sier styreleder Adnan Al-Misehal i Al Misehal Group i en kommentar.

SAUDI-STRATEG: Konsernsjef Tore Enger i Teco2030. Foto: Teco2030

Skal bygge flytende storby

Teco2030 skal ifølge styrelederen også bidra med kompetanseoverføring til lokale arbeidere i Neom-prosjektet Oxagon (New Enterprise Operating Model).

Neom er en nyopprettet region i Tabuk-provinsen nordvest i Saudi-Arabia, og dekker et areal tilsvarende 33 ganger New York City. Planen er å gjøre Oxagon til en smartteknologisk storby og turistattraksjon flytende på Rødehavet.

– Oxagon vil bli katalysatoren for økonomisk vekst og mangfold i Neom og Saudi-Arabia, sa kronprins Mohammed bin Salman i november i fjor.