Bluewild bestiller fabrikktråler hos Westcon

Ålesund-baserte Bluewild fornyer fiskeflåten og har bestilt bygging av en fabrikktråler ved Westcon Yards i Ølensvåg.

Den nye tråleren vil erstatte skipet Langenes (1986). Rederiet eier også tråleren Ishavet (2013).

Tråleren er designet av Ulstein Design & Solutions, blir drøyt 73 meter langt, vil ha innredning til 30 personer, et lasterom på rundt 2.000 kubikkmeter og blir utstyrt med trål.

Skipet vil ha et hybrid fremdriftssystem, med blant annet en stor batteripakke. Ifølge Ulstein vil fremdriftssystemet og systemintegrasjonen gjøre det mulig å ha drivstoffinnsparinger på minst 25 prosent pr. kilo produsert fiskeprodukt sammenlignet med et konvensjonelt kraftsystem.

«Dette markerer starten på en ny satsing innen fiskeri for Ulstein», skriver Ulstein i en pressemelding.

Skipet skal bygges etter konseptet Ecofive, som er utviklet av Bluewild. Det setter krav til lavest mulig energiforbruk, størt mulig utnyttelse av fangsten, uttak av ernæringsverdi og høyest mulig kvalitet på sluttproduktet. For å tilrettelegge for dette har Ulstein blant annet utviklet et system for fangstmottak og oppbevaring som i størst mulig grad skal holde fangsten levende frem til prosessering.