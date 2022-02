Tjente 60 millioner uten Purus

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Hexagon Composites ekskludert Purus fikk et driftsresultat på 60 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot driftsresultat på 68 millioner kroner i samme periode året før, opplyser selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Driftsinntektene ekskludert Purus endte på 1.013 millioner kroner i kvartalet, opp fra 793 millioner, mens ebitda utgjorde 112 millioner kroner i kvartalet, ned fra 124 millioner.

Øyner 6 milliarder

Hexagon Composites øker omsetningsmålet sitt for 2022 sammenlignet med 2021 med rundt 15 prosent og målsetter omsetning mellom 3,7 og 3,9 milliarder i løpet av helåret 2022. I tillegg kommuniserer selskapet at de målsetter ebitda mellom 400 og 450 millioner i 2022, fremgår det av en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av fjerde kvartal torsdag.

Videre skriver selskapet at de har en sterk ordrereserve for 2022, men at utfordringer i forbindelse med flaskehalser og inflasjon vil legge press på marginene i løpet av året.

For 2025 har selskapet mål om en omsetning på 6 milliarder ekskludert Hexagon Purus, samtidig som Hexagon Purus har mål om en omsetning mellom 4 og 5 milliarder.

«Den sterke etterspørselen etter alle Hexagons produkter, kombinert med kapasitetsutvidelsesprosjektene vi satte i bevegelse i fjor, gjør at selskapet er i posisjon for å ta del i momentet som ses i markedet for øyeblikket», skriver selskapet.

(TDN Direkt)