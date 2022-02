Da Aker la frem resultatene for tredje kvartal åpnet Røkke døren på gløtt for at det kan bli aktuelt å slippe inn flere, kapitalsterke eiere inn i Aker.

– Den holdningen er uendret, men det er ingen nært forestående transaksjon, sier Eriksen.



Aker-verdiene (Mill. kr) Investering Eierandel (%) Verdi pr. 4. kv./21 Verdi pr. 3. kv./21 Verdiendring (%)* Aker BP** 37,1 36.329 41.069 −2,6 Aker Horizons 76,1 15.342 15.461 −0,8 Cognite 50,5 6.684 - Aker Solutions 33,3 3.836 3.183 20,5 Aker BioMarine 77,8 3.700 3.060 20,7 Salmar Aker Ocean 15 645 - - Aker Energy 50,8 957 957 - Akastor 36,7 537 603 −11 Finansielle investeringer - 12.000 8.000 - Netto rentebærende gjeld - –10.000 –12.500 Netto verdijustert egenkapital - 69.800 70.800 * I verdiendringen er justeringer for utbytte og investeringer inkludert. ** Aker solgte seg ned i Aker BP i kvartalet

Tviholder på Aker BP

Selskapets kontantbeholdning har i fjerde kvartal økt fra 700 millioner til 4 milliarder som følge av salget av Ocean Yield, og et nedsalg på 2,86 prosent av aksjene i Aker BP.

Pr. fjerde kvartal sitter Aker dermed med en eierandel på 37,1 prosent i Aker BP. I desember ble det kjent at oljeselskapet fusjonerer med svenske Lundin Energys oljevirksomhet, når sammenslåingen er i boks vil Aker sitte på en eierandel i det fusjonerte selskapet på 21,2 prosent.

I sin oppsummering av året understreker Eriksen at Aker BP vil fortsette å være konsernets største eiendel, og at det ikke er noen planer eller intensjon om å selge seg ytterligere ned i oljeselskapet.

Eriksen forsikrer at lovnaden om å ikke gjøre ytterligere nedsalg i Aker BP gjelder på ubestemt tid:

– Aker BP er en av våre viktigste eiendeler, både i størrelse og bidrag, men også i form av at de genererer stort utbytte til aksjonærene.

Forvalterambisjoner

Da Aker la frem resultatene for tredje kvartal i fjor høst, ble det kjent at selskapet vil opprette et nytt forretningsområde for kapitalforvaltning, i løpet av fjerde kvartal ble det kjent at tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad ansettes for å lede Aker Asset Management i jakten på tusen milliarder kroner til ulike grønne satsinger.



Oppbyggingen av Aker Asset Management er allerede godt i gang, med etablering av ulike forvaltningsplattformer. Og det skal allerede være identifiserte investeringsmuligheter. Når Slyngstad begynner 1. mars, vil satsingen trolig få større fart og flere forvaltere rekrutteres. I løpet av andre halvår regner Eriksen også med at Aker Asset Management har fått med seg sine første investorer.

– Vil det annonseres noen nye, kjente navn i Aker Asset Management?

– Det kan du absolutt regne med, enere rekrutterer som regel enere, sier Eriksen.